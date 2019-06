¡CON TODO A BOSTON!

"Me estoy preparando mucho para dejar muy en alto a Reynosa, a Tamaulipas y a México". Jaqueline Guerra, jugadora de Tochito.

La reynosense Jaqueline Guerra se pondrá el jersey de la Selección Nacional U17 de Tochito Bandera para disputar el Torneo Internacional "Flag Football Tournament" a partir del próximo 21 de junio en Boston, Massachusetts. Con apenas 5 años en este deporte, "Jaqui" podrá cumplir dos de sus sueños, representar a México y conocer el Estadio de su equipo favorito, los Patriotas de Nueva Inglaterra (NFL).

"Estoy muy emocionada y muy nerviosa, ya quiero que se llegue el día de jugar, de irme para allá, estoy muy orgullosa de todo mi esfuerzo que he realizado y muchas gracias a todos mis coaches que me han ayudado", comenta una sonrisa.

"Me estoy preparando mucho para dejar muy en alto a Reynosa, a Tamaulipas y a México", agregó.

La jugadora surgida del Club Borregos es una tochera de corazón, apasionada como pocas y un ejemplo para muchas. Su logro es enorme pero apenas le está cayendo el veinte, ya que sus inicios en los emparrillados no fueron color de rosa.

"Empecé poco antes de los 12 años, tengo 17, la verdad no sabía ni para donde correr, no sabía atrapar el balón ni lanzar, no sabía hacer nada en este deporte, llegué a querer salirme de esto pero mi papá me dijo que le echara ganas, que nadie aprendía a la primera, me motivó y me quedé, ahora es todo para mi, me esforcé mucho, no dejé de prepararme y aquí estoy", relata con mucho orgullo.

Ella, y otras jugadoras de Reynosa estaban en la mira después de lograr el subcampeonato en el Cancún Bowl, evento nacional en donde pusieron en alto el nombre de Tamaulipas con la selección del Corre Norte. Jaqueline es una gran mariscal de campo pero también brilla a la defensiva como safety. Esas cualidades de inmediato llamaron la atención de la entrenadora Rebeca Corchado, quien estará al frente del equipo Azteca.

"Voy lista para jugar de todo", afirma la joven atleta.

El Tocho Femenil es un deporte que está creciendo en Reynosa y la seleccionada nacional deja un mensaje para todas las jugadoras que van iniciando.

"Que sigan entrenando, que no se desanimen, que todo se puede en esta vida", aseguró.