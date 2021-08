Con "The Chair", Sandra Oh se toma descanso de "Killing Eve"

Por muy gratificante que sea para ella " Killing Eve ", Oh dijo que sus elementos más oscuros hacen que filmarla le resulte difícil. "Siento que he querido vivir en un espacio de comedia", señaló.

"The Chair", una serie de seis episodios que se estrena el viernes en el servicio de streaming, combina el humor con los desalentadores desafíos que enfrenta Ji-Yoon en una escuela aquejada por problemas financieros y enfrentamientos generacionales.

La matrícula en el departamento de inglés ha bajado y la mayoría de los profesores son mayores, blancos y adheridos a sus costumbres, algo que no cae bien a los estudiantes políticamente correctos de la Universidad de Pembroke.

La relación de Ji-Yoon con su testaruda hija en edad escolar Ju-Hee (Everly Carganilla) también es inestable. La serie de la actriz convertida en showrunner Amanda Peet intenta mostrar las relaciones familiares de una manera realista y compleja.

"Me mudé al papel de madre en mi carrera, y por lo general eso es una especie de sentencia de muerte para las actrices", dijo Oh. "Me doy cuenta de que eso es porque los papeles de mamá no son tan buenos. Pero los que estoy desempeñando son muy completos, multidimensionales y ricos de interpretar".

Mientras la mayoría del elenco, que incluye a Jay Duplass, Holland Taylor, Nana Mensah y Bob Balaban, han ido a la universidad, Oh no fue.

De hecho, el enfoque de la serie en la vida académica no le resultó atractivo en un comienzo a la hija de inmigrantes surcoreanos. Fue el nombre de su personaje lo que llamó su atención.

"Muy lentamente en mi carrera puedo notar el cambio que ha ocurrido para poder poner un nombre coreano y que todos los personajes digan tu nombre. Realmente me atrajo", dijo la actriz. "Eso dice algo porque normaliza cosas que no te das cuenta de que son normales en la vida cotidiana, y que por lo tanto deben normalizarse en la pantalla".

"The Chair" se filmaba en Pittsburgh el pasado marzo cuando una serie de tiroteos en el área de Atlanta dejó ocho muertos, seis de ellos mujeres de origen asiático. Oh se sintió obligada a pronunciarse contra la violencia en la esquina de una calle de Pittsburgh.

"Sólo sabía que no quería estar sola. Quería juntarme con otras personas asiáticas", dijo. Lo discutió con el elenco y el equipo y estos "realmente respondieron muy bien porque estas cosas también son importantes para ellos. Entonces, aunque fue un momento complicado durante COVID porque todavía teníamos que hacer nuestro trabajo y continuar filmando, fue muy importante para todos nosotros estar en comunidad y escucharnos unos a otros".

Oh dijo que espera que su trabajo en la pantalla marque una diferencia en cuando a la representación de personas de etnia asiática.

"Siento que lo que puedo hacer en mi trabajo supera con creces cualquier cosa que pueda decir en un mitin o un tuit o incluso en un ensayo, porque ese no es el medio en el que me desempeño mejor, en el que siento que puedo comunicar más".

Oh ha estado en Londres filmando la última temporada de "Killing Eve", que en 2018 le valió una nominación al Emmy a la mejor actriz de una serie dramática, la primera para una artista asiática en la categoría. Ha recibido dos nominaciones más a este premio desde entonces. Espera terminar la retorcida relación entre su personaje de Eve Polastri y el de la asesina en serie Villanelle (Jodie Comer) sin dejar de ser "sincera" con los personajes.

Hay otro papel de Oh que ha conmovido al público: su interpretación de la doctora Cristina Yang en el longevo drama hospitalario "Grey´s Anatomy". Oh dejó la exitosa serie en 2014. Al principio de la pandemia, espectadores varados en casa sintonizaban o descubrían el programa y luego lo discutían en redes sociales.

"Creo que la serie fue un verdadero consuelo para mucha gente durante la pandemia", dijo la actriz. "Es increíble ser parte de un programa que brinda ese tipo de consuelo o familiaridad a la gente. Es un gran privilegio. Me alegra que la gente lo redescubra o lo descubra por primera vez".