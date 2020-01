Con su bebé en las redes

Ximena Sariñana recientemente compartió una de las primeras fotografías de su hija Franca, quien nació en el 2018, la instantánea se volvió noticia porque ella no hace muchas publicaciones donde se le pueda ver acompañada de la pequeña. ¿Por qué? Porque ha optado por mantener la vida de su hija cuidando su privacidad hasta que ella pueda decidir por sí sola lo que quiere compartir y lo que no.

"No quiero exponer demasiado a mi hija, no es momento. Para mí se trata de que mi hija tome sus propias decisiones, la relación que quiera con internet o su lugar en las redes sociales será suya, tendrá la posibilidad de elección y que tanto querrá dar a conocer de su día a día, yo amo ver publicaciones de mis amigas y sus bebés, no juzgo para nada a la gente que lo hace, pero a mí siempre me ha gustado mantener esa distancia con la vida pública, de pronto sí compartir algo, pero no mucho", declaró en entrevista.

LANZA NUEVO SENCILLO

Ximena Sariñana sorprendió a sus fans con su último sencillo llamado "TBT 4 EVER" porque es una composición con toques urbanos, pista que si se compara con los últimos lanzamientos de la cantautora como "Cobarde" es totalmente distinta, pero ella dice que el urbano no es su género, sólo fue un recurso para contar una historia plasmada en esta canción.

"Me gusta mucho experimentar, al final cada canción es un universo, hay que tomar de todos los géneros para contar una historia, la que tú quieras, en el caso de TBT 4 EVER era para escuchar en las noches, viajar o bailar rico, por eso elegí una especie de ritmo urbano lento, pero sólo esta vez, el sencillo que sigue no tiene nada que ver, me gusta ser flexible y que la gente siga apreciando mi trabajo por eso", explicó la hija del director Fernando Sariñana y quien presentó su nueva línea de lentes que llevan el nombre de Connie y que están producidos por una reconocida marca mexicana.