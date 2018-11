Con simulación virtual explican a jóvenes como las drogas son un riesgo para manejar

Brownsville, Tx.

Con el objetivo de recibir capacitación sobre cómo las drogas, el alcohol y la conducción distraída pueden llevar a consecuencias graves, escuela secundaria en el Distrito Escolar Independiente lleva a cabo una simulación virtual para no correr riesgos al volante.

Todo es parte de un programa llamado "Teens in the Driver Seat", una iniciativa del Programa de Seguridad en el Transporte para Jóvenes del Instituto de Transporte de Texas A&M.

Como parte de esta iniciativa, los estudiantes de secundaria participan en actividades destinadas a enseñarles acerca de la seguridad del tráfico, así como otros riesgos, como la conducción distraída, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas.

Y con el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina, estas lecciones no solo son valiosas para los estudiantes de secundaria, sino también para conductores de todas las edades.

Más información en la edición impresa.