Con reforma, ni apagones ni aumento en precios de luz.-AMLO

"La historia de Pemex, la historia de la CFE nos indica que son empresas de la Nación, del pueblo de México y nosotros necesitamos fortalecer a estás empresas para ser independientes y garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz y no aumenten precios de gasolinas, diesel, gas, se acaban los gasolinazos, los aumentos desmedidos de la luz en el periodo neoliberal

"Nos va ayudar mucho porque nos va a dar seguridad de que no van a haber apagones, no van a haber aumentos, que vamos a seguir apoyando a Sonora que en épocas de mucho calor puedan contar con energía eléctrica sin abusos, es más, no estoy inventando nada, vean qué pasaba antes, con la reforma energética aumentaron más los precios, ahí están los datos".