Con rechazo y desaciertos rinde alcalde de Victoria ´Xico´ su segundo informe

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde Xicoténcatl González Uresti rindió este lunes su informe por el segundo año de Gobierno al frente de esta capital, el cual se vio envuelto por el rechazo de un gran sector de la sociedad así como por el desaire de una cuarta parte de los integrantes del Cabildo local, incluyendo al segundo síndico y a dos regidores del Partido Acción Nacional.

"El 2019 fue un año completamente de desaciertos, nosotros lo dijimos en su momento, los únicos que respondimos al informe el año pasado fuimos nosotros -el Grupo de regidores del PRI-, decíamos que esta es una historia de desaciertos porque fracasaron en la calle Hidalgo, fracasaron en el tema de parquímetros y nos mintieron con el tema de los mil millones", señaló el regidor Horacio Reyna de la Garza.

El informe se llevó a cabo en sesión solemne de Cabildo en la Presidencia Municipal de Victoria, "ahora en este segundo año de Gobierno lo que nos vienen a decir es una cantidad de nulos resultados porque son justificaciones de porque no tenemos un buen alumbrado público, de por qué no tenemos un servicio de agua potable, de por qué tenemos problemáticas y porque la recolección de basura no está funcionando".