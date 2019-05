Con problemas en la relación

Ciudad de México

Han sido pareja estable desde hace un tiempo, de hecho han sido la envidia de fans y hasta de sus propios compañeros por lo bien y felices que se ven, sin embargo, Cynthia Rodríguez subió hace unas horas en su cuenta de Instagram un par de fotos con dos mensajes que prenden las alarmas y dejan entre ver una "posible separación" con Carlos Rivera.

Así es, la también cantante utilizó la red social de la camarita para mostrar su belleza y de paso escribir unos pensamientos que hablan de libertad y felicidad personal.

"Si no te da paz o alegría, suéltalo. Esta vida pasa rápido, deja ir todo aquello que no te permite avanzar o que no te hace sonreír", escribió a lado de una foto que fue tomada en una sesión por WD Magazine México, en donde la actriz es su portada.