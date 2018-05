Con pleitos, AMLO arriesga inversión: Ricardo Anaya

Cd. de México.- Al pelearse con los empresarios Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo la inversión y el empleo para millones de personas, advirtió el candidato presidencial de Por México al Frente,

"Una de dos: o de plano López Obrador no se da cuenta que con esas calumnias y con estos pleitos pone en riesgo la inversión y el empleo de millones de personas en nuestro País, o de plano su obsesión por el poder ya es tal, que ya ni siquiera eso le importa", dijo.

Entrevistado en Río Verde, San Luis Potosí, Anaya habló del desplegado con el que el Consejo Mexicano de Negocios reclamó a López Obrador por las injurias y calumnias con que los ha involucrado, señalando que negocian con el frentista una candidatura única para derrotarlo en las urnas.

"Regresó el López Obrador violento, y ahora a pelearse ni más ni menos que con los empresarios que generan un millón y medio de empleos en nuestro País. Son los empresarios que generan un millón y medio de empleos en nuestro País. Es verdaderamente absurdo, una locura, pelearse, estar calumniando, estar agrediendo, a quienes lo que hacen es generar empleos en México", consideró el ex dirigente panista.

"No se da cuenta de que eso pone en riesgo la inversión y, por lo tanto, pone en riesgo el empleo de muchísima gente o de plano si se da cuenta y no le importa, ya es tal su obsesión por el poder que no le importa poner en riesgo el trabajo y el empleo de la gente".