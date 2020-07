Con permiso de ser infiel

La actriz Jada Pinkett Smith se encuentra en medio de una nueva polémica causada por los comentarios del cantante August Alsina, quien aseguró que tuvo un amorío con la famosa, y que éste fue autorizado por el esposo de ella, el actor Will Smith, reportó El País.

Alsina, de 27 años, reveló en una entrevista con Angela Yee para el programa Breakfast Club que conoció a Pinkett Smith, de 48 años, gracias al hijo de ella, Jaden, de 21 años, y que habló directamente con su marido, de 51 años, para pedirle permiso e iniciar una aventura paralela a su matrimonio.

"Me senté con Will y tuve una conversación en relación a la transición de su matrimonio a una relación abierta. Él me dio su bendición", comentó el intérprete, quien agregó que incluso ha presuntamente sido captado saliendo de vacaciones junto a ella en varias ocasiones.

"Me entregué totalmente a esa relación durante años, y realmente siento mucho amor por ella. Me entregué por completo, hasta el punto de que podría morirme ahora y estar tranquilo porque he sentido ese amor de verdad por alguien".

El músico agregó que decidió contar su verdad no con el afán de lastimar a alguien o de causar algún drama, ya que dijo que de hecho detesta el drama, sino porque quería aclarar los rumores al respecto.

"(No) Creo que sea importante que la gente sepa lo que hago, con quién me acuesto, con quién salgo, pero en este caso es muy diferente porque hay muchas personas que están mirándome de reojo y cuestionándome", argumentó.

"He perdido dinero, amistades, relaciones y creo que es porque la gente no siempre ha sabido la verdad sobre mí. Pero nunca he hecho nada malo. Amo a esas personas (los Smith) literalmente como a mi familia. No tengo nada malo que decir sobre ellos. Son personas maravillosas".

A través de un comunicado de su representante, Pinkett Smith negó los comentarios de Alsina.