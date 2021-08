¡Con pasta de campeón!

La Fiera no pierde en el certamen desde el 6 de marzo (ante el América) y, sin la distracción de la Liga de Campeones de la Concacaf, no tendrá complicaciones para ir por el bicampeonato de la Liga MX. No fue el partido perfecto, incluso los Bravos tuvieron sus oportunidades para anotar, pero no estuvieron finos y eso le favoreció a los Panzas Verdes de Ignacio Ambriz. Tampoco fue una noche completamente feliz para los Esmeralda, ya que perdieron a Fernando Navarro por una lesión en la rodilla.

Quien sustituyó al segundo capitán del León fue Meneses. El chileno, al minuto 55, disparó de larga distancia para abrir los cartones, imposible de atajar para Iván Vázquez Mellado.

Los Bravos se acercaron a la portería guanajuatense, mas los errores le costaron caro. Para el tiempo de compensación, Víctor Dávila –quien también ingresó de cambio– firmó el segundo tanto del compromiso.

Los jugadores de Ciudad Juárez se calentaron entre ellos: José Esquivel encaró a su compañero, William Mendieta, y tuvieron que ser separados por otros elementos que vistieron esta noche de lunes de rojo.

El León visita al Mazatlán FC la próxima Jornada.

SUFRE LESIÓN EN LA RODILLA

SALE NAVARRO ENTRE LÁGRIMAS Y OVACIONADO

Fernando Navarro salió lesionado de la rodilla, al pisar incorrectamente la cancha del estadio León. El mediocampista estiró la pierna derecha al intentar recuperar un esférico, pero, al apoyar la extremidad, no ocultó el rostro de dolor y, de manera inmediata solicitó la asistencia médica.