¡CON PASO PERFECTO!

Los Rayados del Monterrey vencieron a domicilio a los Correcaminos, sorteando sin problemas la ronda de grupos de Copa MX. El campeón reinante ya espera rival en la ronda de eliminación directa mientras que los tamaulipecos prácticamente dijeron adiós.

A pesar de no jugar con todo su arsenal, Monterrey encaró el compromiso con seriedad, por eso terminó ganando y de milagro no golearon a los emplumados, ya que el primer tiempo terminó con un contundente 0-3.

El reynosense Alfonso “Poncho” González jugó por primera vez un partido oficial en su tierra. Estuvo en la cancha los 90 minutos y pisó el área constantemente, tuvo dos oportunidades pero le faltó puntería.

La pegada del campeón fue fulminante. Jorge Benítez no perdonó, sacó un disparo fuerte y colocado para marcar apenas al minuto 6. Todavía no se cumplían 20 minutos y “Poncho” González ya había perdonado en un par de ocasiones, Jesús Molina también tuvo la suya pero estrelló su remate en el travesaño. Los Correcaminos no sentían lo duro sino lo tupido y Lucas Albertengo hizo el segundo para los visitantes. El uruguayo Carlos Sánchez ponía el tercero en la frente antes de irse al descanso. Antonio Mohamed esperaba un segundo tiempo más tranquilo pero los Correcaminos hicieron que el juego se pusiera emocionante. Al minuto 55, Luis Morales se escapó por la banda izquierda, entró al área y cruzó su disparo para darles vida a los universitarios. A balón parado, el Corre clavó el segundo por cortesía de Nestor Breitenbruch y en la cancha ya era otra cosa.

Los Rayados se cansaron de fallar goles pues los de la UAT dejaron muchos espacios al ir en busca del empate que nunca llegó.

El técnico Ricardo Rayas mandó a la cancha a un equipo plagado de suplentes pues desde hace varias semanas ya le había hecho el feo a la Copa Mx para concentrarse en la Liga.