Con nuevos bríos

Ciudad de México.

Enamorado de la vida y de su familia es como vive Jorge "El Burro" Van Rankin, quien en octubre dio la bienvenida a su tercera hija, Carlota.

En los últimos días, el conductor, de 57 años, se enfrentó a un cúmulo de emociones: la alegría de ampliar su familia y la tristeza de despedir a su amiga y productora Magda Rodríguez, quien murió el 1 de noviembre.

SU MOTOR

A pesar de ello, la emoción de convertirse nuevamente en padre se mantuvo y es su motor de fortaleza.

"Fue una maravilla, una bendición, una cosa que hace tiempo no sentía, en medio de todo este rollo de tragedia que vive el mundo, de situaciones complicadas, hay pequeños destellos de alegría y bendición como ésta.

"Con el tiempo vas entendiendo mucho más cómo ser un mejor padre, ahora tengo mucha comunicación con el pediatra, Carlota aún es una bebé por lo que hay que cuidarla, pero me siento mucho más tranquilo, ya no tan asustado como con mi primera hija", afirmó Van Rankin en entrevista.

FORTALECEN

SU UNIÓN

Durante años, Magda Bleizeffer y "El Burro" han cosechado un amor sólido, producto de éste nacieron sus hijas Lusiana, de ocho años, y Roberta, de cinco. Con la llegada de Carlota, ambos tomaron la decisión de comprometerse ante la ley, con el fin de fortalecer, aún más, el lazo familiar.

Luego de unas semanas ausente, Van Rankin regresó como conductor al programa HOY tras la promesa que le hizo a su productora, previo a su fallecimiento.

Respecto a la información que circuló en una revista en donde una persona, sin revelar su identidad, señaló que a Rodríguez la mataron con brujería, Van Rankin se mostró incrédulo.

"Yo respeto mucho esas cosas, pero sí se me hace una tontería eso (la publicación). Yo no me meto en eso, lo respeto, mas no lo creo, pero si me preguntas eso (la brujería) diría: ´no mames´".