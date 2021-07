Con nuevo rostro

"Es un compromiso muy grande, no sólo en mi carrera sino con el público. Creo que hay un público que tiene muy dentro de su corazón este programa, este personaje, y que haya tenido la fortuna de interpretarlo 30 años después para mí es un regalo de Dios.

GRAN COMPROMISO

"Me siento con un gran compromiso con la familia Ortiz de Pinedo por entregarme esta estafeta, porque sé que esto significa mucho para ellos como familia; así lo he tomado, con esa seriedad, respetando siempre lo que nos dejó Jorge", afirmó el artista en conferencia de prensa.

Para esta versión, la orden del productor hacia los actores fue hacer suyo cada personaje, no ser una imitación del producto original.

"El consejo más grande que me dio Don Jorge fue: ´Yo, desafortunadamente, no puedo hacer el personaje, pero quiero que tú lo hagas con el corazón, como tú lo sabes hacer, que seas tú, que te diviertas y que entiendas que es un personaje que tiene mucha responsabilidad y que el público merece todo el respeto siempre, así que cuídalo como un diamante´", añadió De la Torre.

PARA REÍR

"Es un programa que los va a hacer reír, pero también los va a conmover; hay momentos muy lindos dentro del proyecto. El reto después de 30 años era difícil, pero nuestro cómplice más importante fue el público porque el programa en su versión original lo tenía y en esta nueva versión tenía que tener público sí o sí", indicó el productor.

En esta entrega Silvina, la esposa de Cándido, será Irán Castillo; Doña Cata, la suegra del doctor, será interpretada por Raquel Garza; Lorena de la Garza se meterá en el papel de Claudia, la divertida empleada doméstica; la enfermera Paula Cecilia será encarnada por Marcia Coutiño, y la batuta del padre Camilo, hermano de Cándido, la llevará David Ramos, actor que en la versión original dio vida al hijo del papel protagónico.

ELENCO

Por su parte, los hijos de Cándido serán Perlita, interpretada por Ana Paula del Moral, e Inocencio, encarnado por Dalí González, que de inocente no tendrá nada ya que se meterá en problemas al embarazar a su novia Lupita (Fernanda Rivas) y querer iniciar su propia vida.

"Lo que me gustó de esta historia es la modernizaron. Esta Silvina me encanta porque es súper chambeadora, independiente, trabaja en un negocio de bienes raíces; ella está ocupada como las mamás de hoy en día, no es madre, pero se siente porque Perlita es como si fuera su hija", dijo Castillo.

El objetivo de esta serie, de 13 capítulos con duración de 22 minutos cada uno, es rescatar los valores familiares, aseguró el productor.

"Tenemos una responsabilidad muy grande porque es un horario de domingo en donde estás con toda la familia, no sólo en cuestiones de texto sino de no ofender, no agarrarnos del bullying, de no burlarnos, denigrar a nadie.

EL MISMO HUMOR

"Simple y sencillamente, el humor sigue siendo el mismo, la gente se sigue riendo de cosas muy elementales y eso es lo bonito de este proyecto porque se adaptó sobre todo a la tecnología porque juega un papel muy importante, el lenguaje es nuevo", compartió el protagonista.

ESTRENA EL DOMINGO

El domingo de estreno se transmitirán, a las 19:30 horas por Las Estrellas, los primeros tres capítulos del proyecto ´Dr. Cándido Pérez´; después serán sólo dos por emisión.