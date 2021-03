Con memes, burlas y el hashtag #ConLasCaguamasNo, vuelven viral video de Anaya

Anaya fue tendencia por "criminalizar" el consumo de caguamas, y las frases usadas en su publicación provocaron burlas y memes. Los usuarios recomendaron al panista que enseñe cómo administrar el dinero.

Luego de explicar de manera extensa qué es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y referirse al costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco: 331 mil millones 996 mil 517.6 pesos, según ese organismo; 110 mil millones de pesos, de acuerdo con López Obrador, el panista comentó:

"Esto es un poco como el compadre que gana mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas". Las reacciones fueron muy originales.

Los usuarios de redes sociales recortaron la frase y le reclamaron: #ConLasCaguamasNo.

Dice la ASF que el costo de cancelar el aeropuerto fue de 300 mil millones. AMLO refuta diciendo que ¡SOLO tiró a la basura 110 mil millones! MORENA amenaza con destituir al titular por atreverse a cuestionar a su amado líder. ¿En qué país nos estamos convirtiendo? pic.twitter.com/xMDuboSwuH — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 1, 2021

Tengo miedo de salir de un expendio con mis caguamas y que el chicken little vaya entrando diciendo a la cámara "Así es como la gente humilde se gasta su salario". #ConLasCaguamasNo pic.twitter.com/oRp5NvomSs — Gerardo Parra (@JGerardoParra) March 19, 2021

"Ya no solo me da miedo que Ricardo Anaya me encuentre y me critique por ser pobre, ahora también me preocupa que me regañe por comprarme una caguama con mi dinero. #ConLasCaguamasNo".

Y hasta lanzaron una encuesta sobre quién merece más amor y respeto, la caguama o Anaya.

Una usuaria incluso involucró al expresidente Felipe Calderón, al señalar que haría una campaña anti caguamas porque sólo aumentan la pobreza y la miseria en el país: "¿Cómo ves Felipe?". Y compartió un collage de imágenes de sorpresa junto a Anaya.

Ricardo Anaya: Pienso hacer una campaña anticaguamas, porque sólo aumentan la pobreza y miseria en el país ¿cómo ves Felipe? #ConLasCaguamasNo pic.twitter.com/Z1cglHnHpI — a?a ?asla ?? (@Equissoypao_) March 19, 2021

Cuando Ricardo Anaya te regaña porque te gastaste los $2000 de la semana en caguamas.#ConLasCaguamasNo pic.twitter.com/kbaBBdIsbv — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) March 19, 2021

¿Qué dijo Anaya en su video?

Tras mostrar el legajo de fojas impresas de la ASF, de la cuenta pública de 2019, se refirió a la cancelación del aeropuerto en Texcoco, e incluso sostuvo que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto "sólo hay un año en el que hubo más irregularidades que en el primero de López Obrador".

"Entonces todo ese cuento de combate a la corrupción pues parece que es una vil mentira. Pero además hay algo muy grave, según la Auditoría, cancelar el aeropuerto de Texcoco, y aquí está, en la página 12 del informe respectivo va a costar 331 mil millones 996 mil 517.6 pesos, casi 332 mil millones de pesos, costo estimado de la cancelación del aeropuerto.

"¿Y qué contestó López Obrador? Pues lo que siempre dice: que él tiene otros datos, y manda una carta a la Cámara de Diputados donde dice que no tiró a la basura 300 mil millones, que solo tiró a la basura 110 mil millones.

"Por eso digo que la disculpa salió peor que la culpa. Esto es un poco como el compadre que gana mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas.

"A ver, no estoy diciendo que se los robó, ¡ah! pero cómo se lleva de corbata a su familia cuando gasta en lo que no debe. Ese es López Obrador como presidente", afirmó Anaya, entre otras cosas.

También acusó al gobierno de querer deshacerse del titular de la ASF y poner a gente suya, alguien sumiso, obediente, que no se vuelva a atrever a decir que hay corrupción y torpezas en el gobierno de López Obrador, y los legisladores de Morena pretendían hacerle juicio político. "¿En qué país nos estamos convirtiendo?", cuestionó, y así tituló su video.