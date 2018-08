Con marcha exigirán inclusión en foros

sandra.tovar@elmanana.com

Por medio de una marcha de Reynosa a Monterrey, familiares de personas desaparecidas y activistas, exigirán al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se incluya a Tamaulipas en los "Foros Escucha para Trazar la Ruta de la Pacificación del País y la Reconciliación Nacional".

Geovanni Barrios, presidente de Justicia Tamaulipas manifestó que a invitación de un colectivo de Ciudad Victoria, decidieron sumarse a esta marcha.

"No es posible que no se contemple a Tamaulipas para estos foros, sólo quieren que se acuda a los Centros de Readaptación para preguntarle a los internos sus propuestas y creo que eso no es correcto. Hay prioridades y dentro de ellas deben estar las víctimas, sociedad civil y académicos".

El mensaje que están enviando dijo, no es el correcto para el área de Tamaulipas, sobre todo cuando el Inegi acaba de arrojar sus evaluaciones y coloca a Reynosa como la ciudad más insegura del país.

"Saldremos del Reynosa a Monterrey, estamos viendo la logística. El compañero de Ciudad Victoria tiene alrededor de 250 personas y nosotros con 150 a 200 y veremos quien nos podría acompañar. Estamos viendo cómo llevar a cabo esta marcha que se realizará si el nuevo Gobierno Federal no acepte sentarse a escuchar las propuestas de los ciudadanos".

Explicó que el 10 y 11 de Septiembre estarán en Reynosa y que a Tamaulipas sólo se le contempló para esta visita.

"En Ciudad Juárez se contará con la presencia de Andrés Manuel López Obrador para escuchar a la sociedad civil, policías".

De ahí dijo, la indignación de que a Tamaulipas se le excluya nuevamente de estas mesas de trabajo.

"Eso es inaceptable, tienen que escuchar porque fue una promesa de campaña, que las víctimas serán prioridad, pero no puede haber víctimas geográfica, primero las de Juárez y cuando se acuerden, las de Tamaulipas".