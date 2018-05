Con Maki becas no son promesa de campaña

El plan más grande de la historia de estos apoyos es creado por la ahora candidata

Los residentes de Puerta del Sol y colonias cercanas aclamaron a la candidata de la coalición ´Por Tamaulipas al Frente´, Maki Ortiz Domínguez, a quien recibieron entre vivas y aplausos.

Las madres de familia saben que con Maki Ortiz la ciudad ha cambiado y sus hijos tienen mayores oportunidades académicas y laborales porque Maki como Presidente Municipal creó el plan de becas más grande en la historia de Reynosa.

A ellas a sus esposos y sus hijos, se dirigió la candidata a la Presidencia Municipal por Movimiento Ciudadano, por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Acción Nacional:

"Nos hemos enfocado en los chavos, para que tengan un mejor futuro, nosotros estamos otorgando 63 millones de pesos en Becas en un año", dijo Maki la candidata del cambio.

Las becas no son novedad de campaña, Maki lo planeó, lo prometió y superó lo dicho, los estudiantes reciben ya los apoyos necesarios para no dejar de estudiar, desde preescolar hasta recibir su título profesional, no más estudios truncos.

Las becas, -dijo-, ahora se dan para todos, no hay diferencia, para niños con discapacidad, para deportistas y artistas, para estudiantes desde kinder hasta universidad y "muy importante, entre todos estamos pagando la titulación de quienes egresan de una carrera profesional".

También se dan becas para niños, hijos o hermanos que cumplen una sentencia, "para que tomen el camino del bien", aseguró la candidata, siendo aclamada por la multitud.

Jóvenes, niños, adultos de todas las edades, mujeres y hombres golpearon sus palmas para prolongar los aplausos a la candidata que está dando más oportunidades a niños y jóvenes para que Reynosa siga cambiando.

–"Estamos apoyándola y sabemos que va a ganar, es una señora que merece respeto porque ha hecho cosas que otras personas no lo han hecho", dijo la señora Griselda Hurtado Aguilar.

"Los presidentes anteriores no han hecho nada por nuestra ciudad y ella les está poniendo el ejemplo, sabemos que ella va a ganar", dijo con energía y aseguró:

"Nosotros vamos a votar, el día primero de julio ahí estaré con mi familia, Smith Hurtado, para votar por ella".–

Las obras que ha hecho en Reynosa durante su Gobierno, la candidata de la coalición Por México al Frente, benefician a todas las familias, a las colonias populares porque se han pavimentado más de 130 calles con concreto hidráulico reparando antes las líneas de agua y drenaje.

En todos los sectores ha mejorado la iluminación con lámparas de la novedosa tecnología LED y algunas con protección antibalas, más de 60 escuelas aumentaron su infraestructura.

Luego de muchos años con un drenaje reparado a medias, Maki inició la rehabilitación de los Cárcamos y que desde abajo se de solución definitiva a los problemas de fugas que dejaron otras administraciones por sólo reparar lo más fácil, hoy se invierte en lo más importante con 400 millones de pesos para las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales, la mejor de las inversiones por la salud de los reynosenses.

Maki fue a Puerta del Sol acompañada por el candidato a diputado federal, Ernesto Robinson y ahí la gente le ofreció su voto para que la fórmula del PAN, PRD y MC triunfe el día primero de julio con Ricardo Anaya para Presidente de México, Ismael García Cabeza de Vaca y María Elena Figueroa en el Senado y Juanita Sánchez para diputada.

Porque la seguridad es también unidad familiar, valores y becas para niños, adolecentes y jóvenes, Puerta del Sol, Lomas de Jarachina, Jarachina Norte y Sur votarán por Maki Ortiz Domínguez para Presidente Municipal.