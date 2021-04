Con la Superliga intentamos salvar el futbol: Florentino Pérez

"Los clubes importantes de Inglaterra, de Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el futbol, se han perdido 5 mil millones (los clubes), en el Real Madrid teníamos un presupuesto de 800 (en 2020), en vez de 800 terminamos en 700. Este año, en vez de 900 en el presupuesto nos vamos a ir a 400 millones, solo en el Real Madrid.

"El tema es el siguiente, las televisión es la que paga, qué es lo que demanda el mundo entero, porque el deporte da para todos los sitios del mundo, nosotros y los grandes, eso se ve por las redes sociales y los seguidores que tiene, eso es lo que da dinero, no dan dinero otras competiciones, ese dinero viene para todos, si los de arriba tenemos y no perdemos dinero, fluye para todos, porque compramos jugadores y somos solidarios", expresó.

Florentino Pérez señaló que los jóvenes cada vez tienen menos interés por el futbol, por lo que era necesario tener cotejos más atractivos en comparación de los que se dan en las primeras instancias de la Champions League.

"Tenemos que hacer un análisis de por qué los jóvenes, el 40 por ciento, ya no tienen interés por el futbol, bueno, hay muchos partidos de escasa calidad, tienen otras plataformas para distraerse. El futbol se tiene que adaptar.

"¿Qué es lo que tiene de atractivo? que juguemos entre los grandes, la competitividad, ese atractivo se valora más en la televisión, se generan más recursos. Yo no soy dueño del Real Madrid, yo todo lo que hago es un bien del futbol, hacemos esto para salvar el futbol que está en un momento crítico", abundó al programa El Chiringuito.

El mandamás merengue añadió que la UEFA no dejará, a los clubes de la Superliga, fuera de esta edición de la Champions League. Tres de los cuatro Semifinalistas de la Liga de Campeones, son clubes fundadores del nuevo torneo.

"Al Madrid no le van a echar de la Champions, ni al Madrid ni al City ni a ninguno; ni de LaLiga ni de nada. Los monopolios se han acabado, todo el mundo tiene derecho a conocer qué pasa, el futbol está a punto de arruinarse, si no hay dinero de los grandes, no compran. Es una pirámide", dijo.

En ese sentido, Pérez declaró que será difícil que los futbolistas de los equipos de la Superliga no puedan representar a su País en competiciones de la FIFA, por más que el órgano rector del futbol mundial lo esté considerando.