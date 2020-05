Con la mira puesta en torneo MLB Cup 2020

Luego de cancelarse la Serie Mundial de Williamsport, se abre una nueva posibilidad para que los peloteros reynosenses de la categoría Pequeña (11-12 años) puedan participar en un torneo de prestigio.

El programa de Ligas Pequeñas fue invitado por primera vez a participar en la MLB Cup 2020, evento organizado por las Grandes Ligas, el cual permitiría rescatar las camadas de esta categoría que prácticamente no han tenido actividad en lo que va del año.

Ildefonso López, director de la Región II de Ligas Pequeñas habló sobre las posibilidades que existen de que dicho torneo pueda jugarse en la Ciudad de México durante el mes de septiembre.

"Es algo que todavía está pendiente, no han lanzado convocatoria formal y no hay permiso aún de las autoridades, por lo regular se hace en septiembre, es un torneo que patrocinan las Ligas Mayores, pero te puedo decir que está en tres y dos, no hay una seguridad de que se lleve a cabo este año", explicó el directivo.

"Es un torneo atractivo, deportivamente me parece muy bien, pero nosotros ahorita estamos enfocados en la cuestión salud, la dirección nacional tendría que autorizar el nacional de dicha categoría", agregó.

Por el momento todas las ligas están a la espera de que las autoridades den luz verde para saber si podrán jugar sus torneos Distritales, Regionales y Nacionales. La MLB Cup 2020 México será un torneo abierto a todos los organismos del país, se repartirán 8 lugares para la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE), 16 lugares para la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Besibol de la República Mexicana (ALIJBRM) y 10 lugares para Ligas Pequeñas de Williamsport.

La Liga Maya y la Liga Olmeca serían los organizadores y tendrían su boleto asegurado así que los otros 8 lugares se los disputarían entre las regiones participantes.