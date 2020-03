"Con la influenza se desplegó el Ejército en el aeropuerto; ahora nada"

Hace diez años, ante la pandemia de H1N1, elementos del Ejército estaban emplazados, dotando de mascarillas, gel y guantes a todo el personal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), además verificaban que la unidades de transporte estuvieran perfectamente sanitizadas, aseguran taxistas de la terminal aérea.

"Ante la emergencia de la influenza de 2009, vimos que el Ejército tuvo una gran participación, nos dotó sin costo de todo el material y supervisó que la higiene de las unidades fuera óptima. Ahora con el coronavirus, nada, no los vemos actuar y nosotros vamos al día para hacer ese gasto de comprar mascarillas, gel, guantes en cada servicio que damos. No podríamos aunque quisiéramos", detalló Javier.

A los conductores, les parece extraño que no haya operativos de las fuerzas armadas ante la emergencia, pues no se están implementando medidas de precaución a una semana de que el flujo de paseantes por la temporada de Semana Santa sea intenso.

"Apenas estamos esperando indicaciones de las autoridades del aeropuerto, por lo pronto no hay información que nos reporte la situación de salud, lo que nosotros escuchamos de la pandemia de coronavirus es por los medios, pero aquí aún no están implementando medidas precautorias", puntualizó Tito.

Lo taxistas confiesan que sienten temor cuando se trata de viajeros que provienen del extranjero, pues ellos podrían ser portadores del virus sin saberlo y apenas se bajan del aeronave, ellos viajan hasta una hora de trayecto respirando el mismo aire acondicionado con el pasajero.

"En las salas ni pasillos del aeropuerto hay gel sanitizante, aún sin emergencia eso debería dotarse por simple higiene", aseguró Javier.

Agregó, que le parece peligroso que México reciba los vuelos que otros países ya no quieren recibir, como Estados Unidos, que canceló vuelos de China y Europa, "a nosotros eso nos podría perjudicar pues convivimos con los viajeros apenas bajan de los vuelos", señaló Tito.

Como los conductores ven tan poco preocupadas a las autoridades de alto nivel, piensan que esta emergencia sanitaria, se trata de un problema más político y económico que de salud.

"Hasta el mismo Presidente en sus matutinas, no ha dicho nada de usar tapabocas o ha dicho hagan esto o lo otro para no contagiarse, él mismo se la pasa abrazando y besando a la gente, o no le importa o no es nada cierto lo que dicen del virus", concluyó Javier.