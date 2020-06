¡Con la camiseta puesta!

Ya sea en la nueva Liga de Expansión o en la Liga Premier, David Navarro Montalvo manifestó su deseo de continuar defendiendo la camiseta del Atlético Reynosa.

Han sido semanas difíciles para él desde que canceló oficialmente el torneo y no puede ocultar cierto nerviosismo, ansiedad y preocupación al no saber qué pasará con su futuro inmediato.

"Yo lo tengo muy claro, quiero seguir con el equipo, Reynosa me abrió las puertas hace dos años, la directiva se ha portado muy bien conmigo, la afición creo que me he ganado el cariño de ellos y estoy muy a gusto, me siento como en casa ya. No importa en la liga que sea, Reynosa es una plaza donde se puede crecer, creo que es la mejor opción para seguir en el futbol profesional", asegura el jugador surgido de los Tigres.

Desde que llegó al club (2018) el futbolista oriundo de Montemorelos, Nuevo León, ha sido garantía como lateral derecho. Su rendimiento en la cancha ha sido tremendo y no por nada fue titular en las tres etapas que ha vivido en el club fronterizo.

"Me tocó desde la última etapa del profe Mejía, luego con Alejandro Pérez y ahora con el profe Gastón, me siento feliz porque siento que todo el trabajo que he venido haciendo tanto dentro como fuera de la cancha ha valido la pena, tiene mucho que ver cada técnico, que seas de su agrado, que vean en ti lo que buscan plasmar dentro del equipo", expresa.

Navarro pertenece a Tigres pero quedarse en los felinos no es la mejor opción ya que al parecer no tendrán equipo en la Liga de Expansión.

"Me queda un año con Tigres, pero pienso que ellos están enfocados en otros asuntos y metas, vemos como se manejan en los últimos años sobre todo en el primer equipo donde son jugadores ya hechos, por el momento no me veo ahí", explica el jugador.

Este miércoles se definirá el futuro del Atlético Reynosa y David Navarro espera que se concrete la llegada a la Liga de Expansión.

"Es una liga de mayor jerarquía y eso sería muy bueno para Reynosa porque es una plaza donde se trabaja muy bien y los directivos saben muy bien lo que quieren, creo que le vendría muy bien a la ciudad y más por la afición", afirma.

Por desgracia no todas serán buenas noticias, es un hecho que habrá cambios en el reglamento y muchos jugadores del actual plantel no podrán continuar por el tema de la edad (Sub 23).

"La liga tendrá sus razones, la verdad tenemos jugadores muy importantes, de muy buena calidad pero la mayoría somos mayores entonces eso va a repercutir", comenta en tono más serio.

La directiva y el cuerpo técnico del Atlético ya tienen adelantado el tema de los elementos que continuarán en el club y David debería de tener su lugar asegurado.

"Yo no llegué a Reynosa como titular ni mucho menos, eso me lo gané día a día y creo que puedo ser considerado entre los elegidos para lo que viene, creo en mi capacidad y confío en mi, obviamente tampoco me puedo sentir súper seguro ni mucho menos", finalizó el camiseta número 2.