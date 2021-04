A falta de futbol profesional en esta ciudad, Tomás González López no se quedó con los brazos cruzados y decidió viajar a Matamoros el pasado fin de semana para vivir la Fiesta Grande de la Liga Premier. El más fiel y apasionado seguidor del Atlético Reynosa estuvo presente en el Estadio el Hogar, casa de los Gavilanes de Matamoros , que empataron 0-0 ante el Cruz Azul Hidalgo en el partido de ida de los cuartos de final.

Fue una bonita experiencia en el patio del "odiado rival", donde fueron respetados y pudieron comprobar lo mucho que ha crecido el Club Gavilanes.

Noticia Relacionada Con la camiseta bien puesta

"Con respecto a la afición, son muy respetuosos a pesar de vernos con la camiseta del equipo rival de zona, porque es un clásico Reynosa contra Matamoros, no hubo ningún altercado, pero lamentablemente aunque se les dio entrada al evento, por la pandemia fue muy poca gente a comparación de aquí que al haber liguilla llenamos la mayor parte del estadio", señaló.

Tomás reconoció que si hay algo que envidiarle a los Gavilanes, es su estadio, el cual aún no está terminado pero ya puede ser un digno escenario en la Liga de Expansión.

"Es un muy buen estadio, es una gran inversión que le han hecho estéticamente por dentro se está llevando un muy buen proceso de ampliación y acabados, va a ser uno de los mejores estadios del estado sin duda", afirmó.

El aficionado reynosense desea que Matamoros de la campanada y eliminen al líder el próximo sábado para así poder regresar a las gradas con su camiseta bien puesta.

"Claro que me gustaría que avancen los Gavilanes para poder asistir a un partido más y sería una gran alegría para sus aficionados verlos campeones, pero en mi caso particular no lo deseo primero quiero ver campeón a mi Atlético Reynosa", finalizó.