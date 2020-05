Con insultos y empujones reciben a nuevo coordinador de Tránsito en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Acalorado recibimiento tuvo el nuevo coordinador Operativo de Tránsito y Vialidad, Antonio Mora Matus, al tomar posesión del cargo el pasado martes a pesar de que su nombramiento es efectivo desde el 16 de abril; a base de insultos y empujones por parte de los agentes viales, quienes le reclamaron la actitud altanera con la que llegó, el funcionario fue obligado a dejar las instalaciones.

"No maestro, aquí hay un organigrama y tienes que ser respetuoso... aquí hay un director y no es usted", acusó el nuevo coordinador Operativo a su superior jerárquico, el subdirector de Tránsito Jesús Cruz Chazari, "yo no me debo a usted, usted es un subdirector, yo me debo al director y me debo al presidente municipal", esto sucedió en el patio de la Delegación de Tránsito y Vialidad momentos antes de entrevistarse con los agentes viales según consta en dos vídeos difundidos a través de las redes sociales la mañana de este miércoles.

"¿Dónde está tu trabajo?", cuestionó el subdirector Jesús Cruz Chazari en la grabación captada por uno de los agentes viales, "desde el 16 de abril te dieron el nombramiento, ¿y aquí has estado como coordinador?", reclamó airadamente a Mora Matus.

Momentos después el coordinador Operativo Antonio Mora Matus fue obligado a abandonar las instalaciones de la Delegación de Tránsito por parte de los agentes viales.