Con hambre de triunfo

El golfista mexicano Abraham Ancer tiene la ilusión de cerrar con dos rondas bajas para quedar entre los cinco primeros lugares o buscar ganar el México Championship.

"Vamos a la mitad del torneo y voy en posición decente. He mejorado cada año, creo que el hambre es mayor y no puedo estar conforme. Siento hambre de ir mejorando y no me siento cómodo sólo con ir en el top-20", expresó tras finalizar los primeros 36 hoyos de la competencia.

También enfatizó que está en una posición para "tener un buen fin de semana y tener una muy buena oportunidad de terminar entre los cinco mejores o ganar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Si el clima se mantiene así como estuvo, espero hacer dos rondas bajas".

El oriundo de Reynosa, Tamaulipas jugó el viernes para una tarjeta de 70 golpes, uno bajo par, y con su acumulado de dos sobre par, se colocó en el puesto 19, a nueve impactos del líder, el estadounidense Bryson Dechambeau.

Durante el recorrido siempre tuvo el apoyo de los aficionados que pronunciaron su nombre o su apodo "Turco", por lo cual dijo que se sintió respaldado y lo impulsó para no darse por vencido a pesar del bogey en el hoyo 17.