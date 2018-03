Con su grafiti da la batalla a violencia. Acción Poética

"La gente les toma foto a los versos en la calle y las sube a través de las redes sociales y así se ha ido difundiendo este proyecto”. Armando Alanís Pulido, fundador y director de Acción Poética

Llevar la poesía a la calle a través de una especie depoético y motivar tanto a niños como adultos sobre un mundo mejor, alejado de laque azota a muchas ciudades, es la intención del proyecto denominado “Acción Poética”.

Armando Alanís Pulido, originario de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, es el Director y fundador del proyecto que tiene la intención mostrar un mundo mejor a través de la poesía, el verso y las palabras de amor plasmadas en las bardas, los muros y en cualquier lugar público.

El también escritor regiomontano recordó que Acción Poética nació haca más de 21 años en la ciudad de Monterrey y a lo largo de ese tiempo se ha extendido en más 150 ciudades de México y de 30 países de América Latina, Europa e incluso África.

El autor del movimiento denominado “Sin poesía no hay ciudad” mencionó que el proyecto consiste “en lugar de rayones o murales, escribimos versos de poetas tanto conocidos como desconocidos, frases de canciones, sobre todo amorosas y con ello al leerlas la gente promovemos la lectura en la calle”.

El poeta señala que actualmente la terminología y el concepto del grafiti han cambiado, ya que ahora es conocido como arte urbano, intervención urbana o acción poética y con el tiempo la gente ha entendido que no es un asunto vandálico sino una forma de expresión, de aprovechar los espacios urbanos, sobre todo de promoción de la literatura y específicamente de la poesía.

Armando Alanís señala que las redes sociales de internet han jugado un papel importante en este movimiento que se ha replicado en idiomas ecomo el francés, italiano y portugués, así como en lenguas indígenas.

“La gente les toma foto a los versos en la calle y las sube a través de las redes sociales y así se ha ido difundiendo este proyecto a lo largo de la República mexicana y de otros países”, dijo.

Explicó que para la proyección de los textos existen algunas reglas entre ellas que el fondo sea blanco, simulando una página, la letra color negro, frases no mayores a 10 palabras, no se escribe nada relacionado a asuntos religiosos o políticos y la difusión debe ser de poesía y versos amorosos, “aunque la gente aporta cosas diferentes como tipografía, colores o bien homenajes a poetas de sus lugares de origen”.

El escritor se dijo satisfecho de que la gente se atreva a intervenir sus ciudades con poesía y frases de aliento.

“Me impresiona ver como este proyecto ha crecido, no lo puedo creer, que una simple idea que se me ocurrió hace más de 20 años tenga ese impacto, me da gusto porque es mexicano además de que la poseía este en la calle y la pueda ver más gente”, declaró.

Armando Alanís Pulido mencionó que los males mayores se deben a la falta de comunicación, “ese es mi lenguaje, es el más lindo y que nos puede suavizar en estos trajines que tenemos o en el estrés diario o la violencia incluso, todo es de entendernos y comunicarnos de la mejor manera y yo escogí el lenguaje poético”, comentó.

Con estudios en administración y arte reconoce con tristeza que los índices de lectura en México son bajos, por ello dijo que además de leer se debe tener una actitud poética para ver la vida de una manera más amorosa, “el proyecto de Acción Poética contribuye con eso, es su finalidad”.

“La idea es llegar a más países que la gente salga y se atreva a escribir poesía y hacer su vida y trayectos más poéticos, que desde pequeños los niños empiecen con ciertas motivaciones, que todo aquel que se tope con una pared ya sea como transeúnte o automovilista se deje influir por la poesía escrita en una paisaje urbano”, propuso.

Exhortó a niños y adultos a acercarse a los libros de poesía, pues aseguro que “después de leer un poema, será una persona distinta, mejor aún”.

Finalmente señaló que en su proyecto Acción Poética están versos de autores como Octavio Paz, Jaime Sabines, Mario Benedetti, Juan Bañuelos, Pablo Neruda, así como frases de canciones tanto modernas como clásicas.

MUESTRA. Algunas de sus aportaciones.