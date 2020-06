Con gas lacrimógeno disuaden protesta contra racismo frente a la Casa Blanca

La policía lanzó gases lacrimógenos este domingo frente a la Casa Blanca para dispersar una manifestación contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, según vieron periodistas de la AFP.

A través de su cuenta de Twitter, la AFP informó que tras la jornada de manifestaciones de una multitud, reunida en las inmediaciones de la Casa Blanca, "se utilizan gases lacrimógenos y dispositivos de explosión contra las multitudes".

Y es que hoy se desarrolló en la capital del país la tercera jornada de protesta por la muerte del ciudadano afroestadounidense, George Floyd, el pasado lunes, cuando estaba bajo custodia de un elemento del cuerpo de policías de Minneapolis.

Cabe destacar que esta tarde, en un despliegue de fuerza, largas las de patrulleros estatales y soldados de la Guardia Nacional resguardaron el Capitolio, enfrentándose a los manifestantes con alrededor de una decena de vehículos artillados a sus espaldas.

Por tercer día consecutivo, las protestas llegaron hasta la Casa Blanca, donde se podían escuchar las consignas de alrededor de unos mil inconformes del otro lado de la calle, en el Parque Lafayette, mientras se enfrentaban a policías con equipo antimotines detrás de una barricada. La escena fue de desafío, pero pacíca, aunque la policía utilizó granadas aturdidoras para evitar que otro contingente llegara al parque.

#UPDATES Authorities impose curfews in the capital Washington and other major US cities to prevent fresh rioting after anti-racism protestors again take to the streets to voice their fury at police brutality https://t.co/O2YV0Sof5V pic.twitter.com/Epvceeg8kB