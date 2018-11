Con fuerza, firmeza y fiereza ante cambio de gobierno: Ruiz M.

Ciudad de México

El Universal

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, convocó a los afiliados a la Confederación de Trabajadores de México a dejar atrás añoranzas de un pasado que no volverá y en el contexto actual ante el cambio de gobierno, les pidió ir hacia adelante "con fuerza, con firmeza y con fiereza".

Al inaugurar el Congreso Nacional Extraordinario de la CTM, encabezado por el dirigente de esa central, Carlos Aceves del Olmo, Ruiz Massieu afirmó que ante la nueva configuración política, "desde la oposición, no dejaremos ni un momento de defender los derechos de los trabajadores de México y de servirle a todos los mexicanos, con verdadera vocación de servicio".

En el acto efectuado en el auditorio Fernando Amilpa de la sede de esa confederación, en el que participó el director general del Infonavit, David Penchyna, la lideresa del PRI, insistió a los cetemistas la importancia de la unidad y de ir juntos hacia adelante, "sin que ello implique ni un paso atrás en las conquistas laborales que los priistas y los trabajadores hemos hecho realidad".

"Hoy, como hace décadas, los principios de democracia y justicia social, la lucha compartida que hace realidad las aspiraciones sociales de la Revolución, particularmente la reivindicación de los derechos de los trabajadores, nos unen a priistas y trabajadores en un vínculo que nada podrá quebrantar", reiteró.

Ante trabajadores que llenaron el auditorio y en medio de porras, Ruiz Massieu resaltó que el congreso general y la sesión extraordinaria que realizaron subrayó que una nueva configuración política implica nuevos retos que, desde el partido y el Congreso de la Unión, "los priistas estamos listos para asumir".

Aceves del Olmo afirmó que ante el cambio de gobierno, "seremos aliados, pero con la ley en la mano... por lo que exigimos se respeten las conquistas que hemos ganado en tantos años de existencia como central".

Dijo que la CTM ha sabido ser oposición y que en esa condición nadie la tiene fácil, pero que en ese contexto respetaran la forma de gobernar del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque resaltó no estar de acuerdo con que se hagan consultas como para que se decida la construcción del aeropuerto o de programas como la que se pretende hacer sobre programas como el de el tren maya y plan Jóvenes Construyendo el Futuro, pero finalmente, advirtió que "el Presidente es el que manda y si le salen bien las cosas sigue mandando, sino le salen bien, pues seguirá mandando".

Resaltó que debe quedar claro que como organización defensora de los derechos laborales, ""no vamos a pedir, vamos a exigir que se respeten las instituciones como el IMSS, Infonavit, Infonacot, Consar y la Profedet , así como todas las conquistas de los trabajadores, por lo que no vamos a permitir que "nos quieran poner el zapato en el cuello".

Aceves del Olmo destacó que la CTM seguirá apoyando al PRI y que en ese marco, "ni vamos a estar a favor de todo lo que diga Morena (partido de López Obrador", pero tampoco vamos a buscar bronca, pero si nos bronquean.... Les vamos a contestar".

