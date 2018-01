Con esta app puedes saber quienes te eliminaron de Facebook

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora ya puedes tener una aplicación en la que puedes ver quiénes te eliminaron de su lista de amigos en Facebook.

Se trata de la aplicación llamada "Who deleted me on Facebook" que se encuentra disponible para Chrome y Firefox totalmente gratis. Esta plataforma te muestra una notificación cuando alguien te borra de su perfil.

Aquí te decimos paso a paso como funciona y el link para que la descargues:

1. Instalar la aplicación "Who deleted me on Facebook" y abrirla.

2. Aparecerá en la pantalla "Iniciar sesión con Facebook" haz click e inicia tu sesión.

3. Al entrar tendrás un pequeño menú, haz click en el ojo.

4. Selecciona las opciones que quieres que te notifiquen.

5. En la opción de las flechas circulares podrás actualizar los cambios que haya y ver quién ya te eliminó.

Es importante que sepas que a partir de que instales la aplicación se actualizará tu lista de amigos.