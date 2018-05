¡Con la ´espinita´ clavada!

Ciudad de México

El Mundial de Clubes fue una tentación grande para Rodolfo Cota.

Durante su presentación como nuevo arquero de León, Cota aceptó que se quedó con la espina clavada de ser el arquero de Chivas en el próximo Mundialito, ya que disputar ese torneo fue uno de sus objetivos.

"Una de las cosas por las que me hubiera gustado seguir era por esa posibilidad de jugar el Mundial de Clubes, nunca tuve la oportunidad de jugarlo en Pachuca porque Miguel Calero estaba de titular. Parecía que ahora en Chivas podía tener esa posibilidad, pero acá también se puede jugar, se puede ganar, y podemos competir por eso", dijo Cota ya con la playera esmeralda.

El guardameta de La Fiera no quiso hablar de su valor en el mercado, que de acuerdo al director deportivo del Guadalajara, Francisco Gabriel De Anda, fue una de las trabas para que no se mantuviera con los rojiblancos.

"Yo estoy muy tranquilo con lo que hice en Chivas, por ese lado me siento en paz. Seguir ahí no dependía de mí, no se si yo era muy costoso o muy barato, eso no me interesa, yo estoy para brindarme como algún día lo hice allá, y como ahora lo haré acá en León".