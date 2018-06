¡CON LA ESPINA CLAVADA!

Silverstone, Inglaterra.

El piloto mexicano Sergio Pérez espera sumar puntos en la séptima fecha del Mundial F-1 2018 en el Gran Premio de Canadá, el próximo fin de semana, y con ello hacer olvidar un poco lo sucedido en Mónaco.

Pérez Mendoza espera olvidar el mal sabor de boca que le dejó la carrera del Principado y subir de nuevo al VJM11 del Force India y sello Claro-Telmex-Telcel-Infinitum para tratar de mejorar por mucho en el circuito canadiense.

"Me decepcionó mucho no obtener el resultado que creo que merecíamos en Mónaco. El auto fue rápido, pero la suerte no estuvo de mi parte", declaró el corredor.

En este mismo tenor, indicó que con el paso de las competencias "nos estamos volviendo más competitivos con cada fin de semana de carrera y quiero volver al monoplaza para olvidarme de Mónaco".

El circuito canadiense es un escenario donde "Checo" Pérez ya subió al podio y todavía lo recuerda como si hubiera sido ayer, por lo que llegará con la motivación de tratar de repetir ese momento vivido en 2012.

"Disfruto visitar Canadá y tengo muy buenos recuerdos de Montreal. Terminé en el podio allí en 2012 en una de las carreras más emocionantes de mi carrera, y he tenido algunas otras actuaciones fuertes allí, incluso el año pasado", dijo mediante el portal en internet de la escudería Telmex.

Sin embargo, sabe que no será una competencia fácil, por las curvas con que cuenta este circuito, aunque la ventaja que tiene es que ya lo conoce un poco.

"La pista en sí misma no es fácil. Hay algunas curvas que pueden atraparte fácilmente y es difícil obtener una vuelta limpia. Mi parte favorita es la chicana final: llegas allí desde una recta muy larga y tienes que frenar y ser realmente preciso".

"Es fácil cometer un error y el Muro de Campeones está allí sin escapatoria. Un error puede costarte toda la vuelta, o incluso toda la carrera, porque no hay margen de error", puntualizó.