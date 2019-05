Ciudad de México.



Millie Bobby Brown, la estrella de "Stranger Things", es considerada la mejor al momento de hacerle bromas a sus compañeros de set, peeero en el caso de O'Shea Jackson Jr., con quien comparte créditos en "Godzilla: King of the Monsters", prefirió aguantarse las ganas, pues aseguran que el actor es el verdadero rey de las bromas. Así que Millie prefirió no meterse con el hijo de Ice Cube.