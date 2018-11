Con el muro hemos topado

NOTICIAS RELACIONADAS A las puertas de la incertidumbre

Tijuana

La obsesión por llegar a la frontera con Estados Unidos ha quedado atrás, ahora las dudas asaltan a miles de centroamericanos sin rumbo fijo ni certezas de lo que vendrá en los próximos meses.

"Aquí es donde se empiezan a destruir los sueños", dice Rodny Pérez, un migrante guatemalteco de 23 años, y señala el muro que está a sus espaldas y que divide a México de Estados Unidos.

"No sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar, no confiamos en nadie". En cada frase hay un dejo de frustración, dudas y sentimientos encontrados.

Después de atravesar más de 4,500 kilómetros desde Centroamérica, tras más de un mes con la obsesión de llegar a Tijuana, están a las puertas de la tierra prometida. Pero la entrada del "sueño americano" está resguardada por barrotes, concertinas y soldados con armas largas.

¿Qué sigue? Esa es la pregunta que invade a los miles de migrantes que han llegado y que podrían quedarse varados en un limbo migratorio durante meses. Entre opciones legales e ilegales. Entre apuestas conservadoras y arriesgadas. Entre dos países.

"Desde los ocho años mi sueño es llegar a Estados Unidos", cuenta José Manuel Hernández, un guatemalteco de 20 años. Su hermano mayor vive en Los Ángeles desde hace 12 años. Otro hermano suyo estuvo cinco años en California.

"El que llega y cruza es exitoso, el que cruza una vez ya sabe cómo hacerlo las siguientes veces, carnal", dice Hernández sobre cómo es crecer en una familia de emigrantes y por qué no quiso contar a nadie cuando se unió a la caravana.

El fracaso marcaría su vida. "No hay plan b, voy a pasar sin papeles", resume Hernández mientras viaja en uno de los autobuses que emprendieron un viaje maratónico por el desierto de Sonora, en el norte de México, y llegaron esta semana a Tijuana.