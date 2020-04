Con el beisbol en la sangre

Sabino Natividad Fuentes se ha convertido en uno de los jugadores más rentables en el beisbol y softbol, ya que equipo en el que juega rinde inmediatamente buenos resultados.

El pelotero surgido de la Liga Infantil y Juvenil Niños Héroes ha sobresalido con su guante en la tercera base, pero al momento que le toca estar en la caja de bateo responde a la hora cero.

En la pasada ceremonia de premiación de la categoría Sabatina del Club de Petroleros Jubilados y Veteranos se adjudicó los trofeos de campeón bateador y cuadrangulares.

Por espacio de cuatro temporadas Natividad Fuentes ha destacado en el line up de Orvi Construcciones y recientemente lo demostró al ser el más premiado de la letra "B" en el organismo softbolero.

"Me doy cuenta que con determinación puedes llegar a lograr lo que te propones y con apoyo de todo mi equipo. Así que me siento muy contento de cumplir todos estos logros", comentó, que dentro de su trayectoria deportiva cuenta con 15 trofeos.

A Sabino le apasiona jugar ya que desde niño empezó a disparar sus primeros hits y actualmente se le puede ver en todos los diamantes de Reynosa haciendo lo que más les gusta en la vida.

"Siempre me ha motivado toda mi vida ya que desde mi infancia he traído el beisbol en la sangre y demostrarme a mí mismo ser mejor en cada juego y siento una gran emoción por qué es lo que más me gusta hacer", expresó emocionado.