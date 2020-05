¡Con el ´beis´ en la sangre!

En la casa de Yisselle Figueroa se respiraba beisbol.

"Yo soy de un lugar pesquero y mi papá representaba al equipo de ahí de Lázaro Cárdenas (Sinaloa) y cuando iba a verlo poco a poco me explicaba de qué trataba el juego. Me fui empapando hasta querer jugarlo, como los niños típicos que llegaban al estadio y querían estar comiendo o que estaban de arriba a abajo, y yo nada más quería verlo jugar y aprender las reglas del beisbol.

"Fue ahí en Lázaro Cárdenas, yo tenía tres años y me acuerdo que sentí mucha emoción de ver a mi papá lanzar y mi mamá siempre lo apoyó en ir a verlo, en hacer comida para el equipo, y somos muy unidos en esto", comentó Yiselle vía telefónica desde Sinaloa.

Apenas en 2018, la joven pitcher cumplió su sueño ser seleccionada para representar a México en el premundial de 2019 y para este año en el Mundial que se celebraría en Monterrey y se pospuso por la contingencia sanitaria de Covid-19.

Sin importar las adversidades, Yiselle siempre encuentra el lado positivo de las cosas y tomará este receso para ejercitar su mente antes de volver a la competencia.

¿Tu camino en el beisbol inició en los equipos de hombres?

(Donde nací) no había una Liga, nada más jugaba en un terreno baldío con puros hombres y mi papá tenía el material deportivo que se utiliza. Yo organizaba los juegos y poníamos de bases algunas piedras. Después me tocó jugar en una Liga de puros hombres en Culiacán y uno de los equipos me alejó por ser mujer, yo ya había tirado con ellos pero el machismo siempre se vivió aunque esos comentarios me hicieron más fuerte.

¿En algún momento cambió la perspectiva?

El darle resultados a los equipos cambia todo, y la base es una buena preparación física y psicológica para que tú como mujer no te sientas menos que los hombres, que te sientas al mismo nivel, y dar resultados favorables.

Somos criticadas aún porque nos mandan a la casa, pero las mujeres somos capaces de dar buenos resultados, el deporte es para todos.

¿Tuviste oportunidad de practicar otro deporte?

Antes de iniciar mi carrera en el 2018 yo tuve una trayectoria en el softbol y ahí empecé en 2008. En el 2013 me tocó representar a México en el Mundial Sub 19 y hasta en 2018 empecé a jugar beisbol con puras niñas.

¿Te gusta más el beis o el softbol?

Es muchísima la diferencia, para empezar las medidas del terreno son más cortas, en el beis son más grandes, así como las pelotas y los bates son distintos, la loma, el lanzamiento en el beisbol viene por arriba mientras que en el softbol va por abajo de la cintura, sí fue un poco complicado pero a mí me parecen más interesantes las reglas del beis.

¿El mejor recuerdo en el diamante?

El jugar por mi estado, el representar a México en Mundiales, en Panamericanos, esa es ma satisfacción, pero un juego que estuvo muy marcada para mí fue la Universiada Nacional en Toluca que estábamos jugando contra Chihuahua y me tocó que había casa llena y yo pegar el hit del gane para darle a mi equipo el pase a la Final y que ganamos ese año.

¿Más allá del beisbol que hay para ti?

Yo soy licenciada en Educación Física, egresada en 2018, actualmente no la ejerzo pero mi rama la quiero hacer con niños especiales, me gustaría mucho trabajar con niños, con jóvenes o con adultos con capacidades diferentes porque siento que es un área a la que poco quieren especializarse.

¿Qué rescatas del receso por el Covid-19?

Tiene sus pro y sus contras el que se haya alejado un poco el Mundial, porque tenemos más tiempo de preparación que nos va a ayudar a darle a México un mejor lugar, y las contras es que no estamos practicando, aquí en Sinaloa no estamos jugando ni en Ciudad de México por lo mismo, porque no nos podemos reunir como equipo.