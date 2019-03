Con dudas sobre su futuro

Monterrey, N.L.

Desde que Televisa canceló las exclusividades y dio libertad a sus actores de trabajar en donde mejor les convenga, la regia Érika Buenfil enfrentó una nueva etapa en la que ha experimentado dudas, pero de la que también está aprendiendo.

"Es una nueva forma de trabajo. Nosotros somos actores y conforme ha pasado el tiempo se han abierto muchísimas nuevas áreas y nuevos canales. Yo tenía toda mi vida trabajando en Televisa y de pronto se abre, nos libera de alguna manera, sin cerrarnos las puertas. Para mí es una nueva forma de trabajo. Sé que en cualquier parte me pueden llamar para hacer una telenovela o cualquier proyecto y contratarme, nada más que estoy aprendiendo, es una sensación y emoción diferente", comentó.

LE GUSTA LA LIBERTAD

Hay una parte de ella, dijo, que le gusta, pero también hay otra que no quiere estarlo.

"Es como un cambio de vida. Yo lo veo que es como quedarte de repente sin esposo. Sí estoy libre, sí puedo salir, pero no quería, no es malo, es un aprendizaje para todos, para mí y para muchos que estamos en la misma situación. Mi trabajo me avala, son muchos años de carrera, la gente que me conoce ya sabe qué va a encontrar conmigo".

Esta libertad profesional le está permitiendo abrirse a una competencia que es más fuerte.

"Oportunidades de trabajo sí hay, pero también es cierto que son muchos los actores que están en el mercado disponibles", agregó.

Érika es de las que piensa que las oportunidades las tiene que buscar y está consciente que no es fácil encontrarlas.

"¿Cuántos ingenieros están sin trabajo? Yo veo que es difícil. Todo el mundo te dice: ´te puedes mover, vas a poder hacer y deshacer´. Pues sí, ¿pero dónde? No es tan fácil como pareciera. Sí tienes la libertad de trabajar en cualquier parte, pero tampoco creas que hay demasiadas opciones", resaltó.