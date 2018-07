´Con dinero no se gana´

Guadalajara, Jal.

José Cardozo tiene claro que el dinero no garantiza un campeonato y para muestra, señaló a Cruz Azul, una institución que ha realizado grandes inversiones en los últimos 20 años y no ha podido romper el ayuno de un título de Liga.

Curiosamente, las Chivas del paraguayo, se miden a los Cementeros en la segunda jornada del Apertura 2018, alqo que no le quita el sueño.

"Esto es de jugadores comprometidos, no me importa que Cruz Azul tenga más dinero, el dinero no garantiza nada, una muestra clara es el mismo Cruz Azul, que ha invertido millones y no ha salido campeón", afirmó. "No me preocupa que Cruz Azul pueda tener más dinero, nunca en mi vida vi a un traje o a un saco lleno de billetes haciendo goles, hace goles el talentoso".

Recordó que para llegar al éxito hay otros factores como "una buena administración, una buena planificación, con buena planeación y después buscar a los jugadores justos para que podamos poner a un equipo competitivo, que es lo que nosotros estamos buscando con los jóvenes".

Sobre las críticas que ha recibido y las comparaciones hechas a su gestión con lo realizado por Matías Almeyda, el paraguayo manifestó que respeta los comentarios de los aficionados y confía en que, con buenos resultados, tendrá la aprobación de los seguidores rojiblancos.

"No pienso en el cómo me va a recibir la gente, pienso en cómo voy a parar al equipo. No puedo exigirle a la gente que me quiera y se olviden del anterior. Exigirle a la gente que me quiera, imposible. No puedes exigirle a tu señora que te ame, si ya no te amó".