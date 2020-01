Con diálogo debe resolverse conflicto EU-Irán, dice AMLO

Ciudad de México.

En la puerta de un conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un exhorto a que no haya guerra y las partes solucionen sus conflictos por la vía diálogo y la paz.

"No a la guerra, sí a la paz", afirmó el titular del Ejecutivo durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Al cuestionarlo sobre la posibilidad de un conflicto bélico entre esos países, el presidente dijo que se tiene que procurar que haya diálogo, que no se recurra al uso de la fuerza.

"No a la guerra, sí a la paz esa es la postura de nuestro país. La postura de nuestro país la definió la SRE estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y neutralidad, no intervención, respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, no a la confrontación armada".

Sobre los posibles efectos económicos que este conflicto tendrá en México, el mandatario confió en que haya un acuerdo entre las partes en conflicto y dijo que se especulará ante un alza de los precios del petróleo.

"No vamos a especular sobre eso (precio del petróleo) yo soy optimista y creo que se va a lograr un acuerdo. Vamos a actuar de manera responsable por este conflicto por los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán", dijo.