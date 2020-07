Con cuentas pendientes

La pandemia terminó salvando las cabelleras de Sangre Nueva y Bengala, al menos eso aseguró el rudo Angelo. Resulta que hay una lucha de apuestas que se quedó pendiente en la que Angelo demostró una vez más su valentía exponiendo su capucha en un triangular que será reprogramado.

"Nadie se va a rajar, mejor dicho nadie se puede rajar, eso ya está pactado pero debido a la pandemia se tuvo que posponer. En cuanto den luz verde se tiene que hacer y espero que ellos se estén preparando así como lo estoy haciendo yo porque voy con todas las ganas de dejarlos en ridículo y dejar pelón a uno o si se puede a los dos, voy a ganar a como de lugar", afirmó el "As del Aire".

El miedo no lo conoce, es más, dice que en su mente no existe. Además no es primerizo pues ya ha defendido con éxito su tapa.

"Nada de miedo, ya antes he apostado mi máscara en dos ocasiones, una contra Última Sombra le gané su máscara y la otra fue la cabellera de Panther Boy", dijo.

CONOCE SU HISTORIA

Angelo es un rudo odiado pero también querido por la afición de esta frontera. Hace 8 años se subió profesionalmente a los cuadriláteros y desde entonces no se baja. Puede presumir de una gran escuela en donde el maestro principal fue Nacho Zapata, aunque a lo largo de su carrera también aprendió de compañeros como Rey Astral, Black Star, Único Jr, Perfil, Luminoso entre otros.

Debutó como El Tres Negro, luego cambió su personaje a el Ángel Fronterizo pero la tercera fue la vencida y como Angelo encontró las puertas del mal.

"Empecé de técnico, pero la verdad no funcionó y luego me di cuenta que es mucho mejor ser rudo, es otra onda, aquí hago lo que quiero", expresó.

El gusto por la lucha libre no le nació de la noche a la mañana y en su propia familia encontró la inspiración para incursionar en este deporte.

"Mi hermano mayor tuvo un paso fugaz en la lucha libre, se llamó Misterio Azteca, se retiró pronto pero yo quise seguir sus pasos, recuerdo que mis hermanos me llevaban a la Plaza de Toros cuando venía la Triple AAA, un día me acerque a la Arena Juba que es donde daba clases Nacho Zapata y así inicié", relató.

A sus 26 años, diariamente hace un gran esfuerzo para combinar su trabajo fuera de los encordados con su gran pasión ya que tiene un sueño por cumplir.

"El sueño es ser un luchador reconocido a nivel nacional ya sea en el Consejo o en la Triple AAA, he aprendido que nada es imposible, quiero demostrar que tengo el nivel necesario y por eso ya me he enfrentado contra algunas estrellas", explicó.