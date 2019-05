¡CON CUADRO BASE A LA COPA!

Atlanta, E.U.

Tanto Carlos Vela como Jesús Manuel "Tecatito" Corona están en planes para disputar la Copa Oro 2019 con la selección mexicana de futbol, aseguró el técnico argentino Gerardo Martino.

"Claro, evidentemente (tengo en mente a Vela), no es por lo que hace ahora sino por lo que viene haciendo durante mucho tiempo", aseguró el estratega en conferencia.

Aseveró que el campeón del mundo sub 17 en Perú 2005 ha tenido "un comienzo de temporada extraordinario y nosotros a corto plazo tendremos que tomar una decisión, no solamente vamos a jugar una Copa Oro sino una Fecha FIFA de amistosos".

Sobre el "Tecatito" Corona, el "Tata" explicó que es un elemento que también tiene en mente, pese a que en la pasada fecha FIFA, disputada en marzo, el jugador del Porto no se presentó a la concentración por una lesión en el tobillo izquierdo, algo que no fue del agrado del estratega.

"Corona es un futbolista que puede ser considerado, está dentro de los futbolistas a considerar. Después veremos si está o no en la lista definitiva", apuntó.

Por otra parte, explicó que platicará con diversos jugadores, entre ellos el atacante Javier Hernández, sobre temas familiares, algo que hará en el momento que considere oportuno.

Respecto de la lista para tomar parte de esta competencia, dejó en claro que no cambiará mucho respecto de las que ha dado a conocer desde que tomó las riendas del equipo.

"Un gran porcentaje de la lista rondará con los mismos jugadores que hemos convocado. Las proporciones (de convocados) estarán siempre parejas con los de fuera y los jugadores locales", acotó.

El cuadro mexicano sostendrá dos duelos amistosos de preparación para la Copa Oro. El primero el 2 de junio ante Venezuela en Atlanta, y el segundo el 9 con Ecuador en el estadio de Vaqueros de Dallas.

El "Tri" está ubicado en el Grupo A de la competencia y debutará el 15 de junio con Cuba en el Rose Bowl de Pasadena, California, su segundo cotejo será ante Canadá el 19 en el estadio de Broncos de Denver y cerrará la primera ronda con Martinica en el estadio de Panteras de Carolina el 23.

´Chucky´, en duda

Eindhoven, Holanda

PSV descartó que la lesión en la rodilla del atacante mexicano Hirving Lozano sea grave, pero será baja por lo que resta de la campaña de la Liga de Holanda.

Mediante un comunicado en el portal del club, "Chucky" manifestó que le aliviaba saber que no hay daños en los ligamentos, "pero obviamente me pone muy triste que no pueda jugar la fase decisiva de la Liga".

El excanterano de Tuzos de Pachuca añadió que ya inició su rehabilitación, "haré todo lo posible para volver a estar en forma y volver a las canchas lo más pronto posible".

Lozano no solo dirá adiós al campeonato holandés, sino que también pone en duda su participación en la Copa Oro, con la selección mexicana, que se realizará el mes de junio.