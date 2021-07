Con Chuma, Reynosa tendrá gobierno de unidad y progreso

En sus visitas a las colonias Lomas del Pedregal, Juárez y Adolfo Ruiz Cortines durante la tarde de este viernes, el candidato del PAN a la presidencia municipal, Jesús Ma. Moreno, Chuma, invitó a sus residentes a sumarse a la campaña ganadora que garantizará un gobierno de unidad y progreso.

"Lo he dicho antes y lo digo ahora, esta no ha sido una campaña de un candidato, sino que ha sido una campaña de todos los que queremos un cambio verdadero y no simulado, como lo pretenden los de enfrente", dijo Chuma.