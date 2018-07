Con un "bebé Trump" protestan en Londres

Además, amas de casa, estudiantes, personas mayores y niños sostuvieron pancartas como "Abuelos en contra de Trump" y otras más con insultos al Presidente durante la manifestación, que duró dos horas.



Uno de los organizadores, Leo Murray señaló que se recaudaron 30 mil libras para volar el inflable por lo que con esos recursos "bebé Trump" hará una gira mundial a los países que el Presidente visite.



"Creemos que no tiene conciencia ni se puede razonar con él, pensamos que la única forma efectiva de protestar fue bajarnos a su nivel e insultarlo", precisó Murray.



Los organizadores comentaron que caricaturizan al Mandatario como un bebé porque "es incapaz de hacer diplomacia internacional y no puedes tomar nada de lo que hace de manera seria".



El Alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, quien es un crítico del Mandatario estadounidense otorgó el permiso para volar el inflable en medio de críticas que consideran que es una falta de respeto a un amigo y aliado.



Sin embargo, Khan defendió su decisión al afirmar que no es su papel "ejercer de censor" o determinar si una protesta es "de buen o mal gusto".

"¿Puede usted imaginarse si limitáramos la libertad de expresión porque alguien puede sentirse ofendido?", declaró al programa Today de BBC Radio 4.



Entretanto, se espera una segunda protesta a las 14:00 hora local, momento en que la Primera Ministra Theresa May y Trump ofrecerán una conferencia de prensa conjunta después de un almuerzo privado, a 70 kilómetros de las protestas.



Los organizadores de la marcha "Stop Trump" informaron que unas 50 mil personas participarán en estas manifestaciones.



La visita de Trump y su esposa, Melania, a este país está marcada por numerosas protestas, especialmente en Londres, ciudad que la pareja trata de evitar a toda costa para eludir el rechazo de la población.



También hay protestas en Glasgow, Escocia, donde el Presidente y su esposa pasarán el fin de semana en una visita privada.