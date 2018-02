Con ayuno, CNTE en Oaxaca exige plazas sin examen

Con un ayuno en el zócalo de la capital de Oaxaca y luego de tres días de protestas, maestros de la Sección 22 que simpatizan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reiteraron este jueves su exigencia de plazas de docente, sin los exámenes normativos correspondientes.



Previo a ello, manifestaron en conferencia de prensa que en el estado hay un déficit de mentores del nivel primaria, por lo que se requiere contratar a nuevos maestros.



"Pero tampoco estamos en la lógica de aceptar que se contrate a personal que no tenga el perfil profesional; hay bastantes profesores normalistas que no han sido contratados, exigimos que sean ellos porque ya tienen el perfil profesional, incluso no están ante grupos desde hace varios meses", señalaron.



De acuerdo con el secretario de Prensa y Propaganda de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Wilbert Santiago Valdivieso, el Estado tiene la obligación de contratar a quienes concluyeron sus estudios en escuelas normales de la entidad.



Tras ello, los docentes visitaron la sede del Consulado de los Estados Unidos en la capital, "como medida de presión para que inste al gobierno mexicano de atender esta demanda".



De acuerdo con los lineamientos legales, corresponde a la Secretaría de Educación Pública emitir los requisitos para participar en el concurso de oposición docente, para obtener una plaza, informó la autoridad educativa en el estado.



En este examen pueden participar los egresados de las escuelas normales y demás instituciones formadoras de docentes de educación básica, tanto públicas como privadas.



No obstante, el concurso de oposición para el ingreso al servicio docente es un proceso necesario, cuyas bases publica la autoridad educativa federal, a fin de garantizar la idoneidad de conocimientos y capacidades de los aspirantes, con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente, detalló.