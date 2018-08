Con arte y cultura, niños expanden sus horizontes

El arte y la cultura están llevando a niños y niñas de Reynosa, a expandir su horizonte para desarrollarse profesionalmente.

Tal es el caso de Grecia Shaktí Armendariz Garza, quien encontró en el teatro, una puerta abierta para echar a volar su imaginación y sobre todo, demostrar su talento.

Desde los seis años, Shaktí, como prefiere que la llamen, descubrió que el teatro y la actuación, eran una buena herramienta para desenvolverse.

"Desde pequeña me gustaron las artes y mi familia me apoyó. Primero estuve en ballet y luego en teatro, que fue lo que más me gustó".

Esta jovencita ha tenido la oportunidad de estudiar con los maestros Medardo Treviño y Norma Valenzuela quienes la impulsaron para que continuara con sus sueños.

En Reynosa, Shaktí participó en obras como "Alicia en el Pais de las Maravillas", "El Cascanueces", "Al borde del norte" y "Dracula".

En el año 2015, Shaktí, audicionó para la obra "Monster Show" de Gerardo Quiróz en la Ciudad de México, donde logró destacar y aprender aun más, sobre este arte que actualmente, le ha dado una satisfacción más.

"Audicioné para la obra "El Rey León" y me dieron el papel. Fue una obra musical y me gustó mucho porque aprendimos muchas técnicas y eso nos sirve para continuar en la carrera".

Indicó que actualmente tiene en puerta películas y series a las cuales la han invitado y con esto comenta, busca llegar a ser una gran estrella.

"Siempre desde pequeña mi abuelita me apoyó, mi mamá y eso es muy bueno porque hay muchos niños y niñas que también tienen talento y sus familias deben apoyarlos para que logren alcanzar sus sueños".

Ingrid Garza Hernández, madre de esta jovencita, destaca que se siente orgullosa de los logros de su hija, lo cual no hubiese sido posible, si los maestros de Reynosa, no los ayudarán para que el talento de los niños, pueda salir adelante.

Dora Luz Hernández de Garza, abuelita de Shaktí destaca que es importante el apoyo familiar para que el talento de los niños y niñas de Reynosa, pueda llevarlos a alcanzar sus metas.

"Mi esposo Oscar Garza y yo, la apoyamos en todo, es un sacrificio grande el que hacemos como familia, pero vale la pena porque ahora que vi los castings que le han hecho, he podido ver el talento de la niña y de muchos otros que se apasionan con el teatro".