¡CON EL ÁNIMO POR LOS CIELOS!

Ciudad de México

Milton Caraglio aseguró que en Cruz Azul sólo tienen en la mente el objetivo de levantar la copa de la Liga al final del Apertura 2018.

"Tenemos en la cabeza el ser campeones, pero sabemos que sin trabajo eso no se logra".

El argentino mencionó que mienten aquellos que vieron falta de contundencia en el juego ante el Puebla.

"No hubo falta de contundencia, el arquero de ellos me sacó dos jugadas de gol y lo felicité porque son dos atajadas que tal vez no se vuelvan a dar en el torneo para él. En ese sentido, no fallamos situaciones claras de gol, fue mérito del portero".

SIN CONFIARSE. No entrará en excesos de confianza por haber arrancado con goleada y porque Chivas sufrió su primera derrota del torneo ante Xolos en Tijuana.

"Sabemos que Chivas es un gran equipo y no nos podemos confiar. Todos los clubes se refuerzan muy bien, por eso tenemos los pies en la tierra para que sea una semana positiva y con ganancias para nosotros".

El argentino mencionó que sí quiere propinarle su segundo revés al Rebaño, pero porque la meta que tienen es derrotar a todo el equipo que se les ponga en frente sin importar cuál sea.

"Siento que es un partido importante para el club y para mí. Mi pasado con Atlas quedó atrás. Ahora quiero ganar me toque Chivas, Tigres o Monterrey y sumar para bien de mi equipo", señaló el delantero.