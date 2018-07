Con amenazas obligan a camionero a bloquear

Fue solo la amenaza, lo que obligó a un trabajador de una empresa reynosense a entregar las llaves del camión en que se dirigía hacia San Fernando y luego lo amenazaban con meterle la grúa al camión.

"Llevo aquí ya dos horas y no he podido moverme. Me esperan en mi trabajo y yo sin llaves y ahora me dicen que van a mandar pedir la grúa para llevarse el camión y creo que no es justo", la comentaba el chofer de uno de los camiones que utilizaron para bloquear la avenida Rodolfo Garza Cantú y Las Torres.

El militar trató de intervenir en su favor y sugirió al oficial de Tránsito y Vialidad, que le permitiera llamar a la empresa para que le llevaran unas copias y de esa manera continuar su camino.

Así, luego del susto, el trabajador continuó su camino llevando en mente una triste y terrible experiencia.

"No estaban armados, pero si me amenazaron con "reportarme", si no les cedía las llaves y atravesaba el camión".