Con altas expectativas

Previo al arranque del México Championship, en el Club de Golf Chapultepec, el mexicano Abraham Ancer aseguró que es un placer estar ante su gente y tratará de mejorar su resultado, en comparación con los años anteriores.

El golfista de 28 años, quien finalizó en ediciones pasadas empatado en el lugar 52 en 2018 y en el sitio 39 en 2019, expresó su felicidad por estar de nueva cuenta ante su público por mérito propio y confesó haber cumplido un sueño de disputar el Tour Championship y los Majors.

"Estoy contento de estar aquí por mi propio mérito, la verdad es que fue uno de mis sueños de pequeño, llegar al Tour Championship, todos los Majors y los WGC", externó Ancer.

Considerado como el número 29 del orbe, "El Turco" desea continuar con su legado en este deporte, luego de ocupar el lugar más alto en el ranking mundial para un golfista mexicano y ser el primer representante del país en la Presidents Cup de 2019, como miembro del equipo internacional.

Sentenció que disfruta jugar con la presión sobre sus hombros y manifestó que las grandes competencias le han ayudado a perfeccionar algunos aspectos, por lo que ahora espera aprender de sus yerros y obtener un mejor rendimiento.

"Me siento más cómodo bajo presión. La Presidents y este torneo me han ayudado mucho con eso. Son torneos en los cuales cada tiro siento bastante presión y me he dado cuenta en las cosas que tengo que mejorar y las cosas que hago bien, Eso fue lo que me ha ayudado en este año".

Asimismo, el tamaulipeco se mostró caritativo y realizó una donación a First Tee México, una organización que busca fomentar en niños de escasos recursos la práctica de golf en el país.

"Me he dado cuenta de que el golf ha crecido mucho en el país. El PGA Tour me ha puesto en una posición en la que puedo ayudar de algunas formas. Ojalá pueda cooperar en algo", estableció el campeón de Abierto de Australia en 2018.

Para las primeras rondas del México Championship, Ancer compartirá grupo con el estadounidense, campeón defensor del evento, Dustin Johnson, y al italiano Francesco Molinari.