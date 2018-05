Con más de 25 años de carrera Laura Pausini recuerda con cariño sus inicios

CIUDAD DE MÉXICO.

Próxima a cumplir 44 años y tener bajo su hombro una trayectoria de más de 25 de carrera, Laura Pausini dice que lo más complicado que ha tenido que aprender es saber en quién puede confiar.

La cantante italiana ofreció una conferencia de prensa en donde también recordó sus inicios y el cariño que profesa por el público mexicano.

"Siempre me doy cuenta de aquella niña que vino aquí a México por primera vez, me acuerdo mi primera rueda de prensa y tenía mucho miedo, porque en aquel entonces no hablaba tanto español, pero ya amaba muchísimo este idioma y han pasado 25 años".

La intérprete de "Se fue" agradeció que fueron sus padres quienes siempre la motivaron a perseguir sus sueños y que hasta la fecha, busca rodearse de personas en las que pueda confiar.

"Las raíces que mis padres me dieron siempre fueron tan fuertes, tan acertadas, que de verdad es difícil hacerme cambiar aunque durante los 25 años he vivido como todos los seres humanos, encuentros con personas que me han hecho reflexionar sobre mi manera de ser o también darme cuenta de que no todos son de verdad tus amigos y confidentes.

"De carácter yo soy alguien que conoce a alguien y ya es mi amigo, entonces quizás la única cosa difícil para mí de enfrentar en este tiempo sea eso, darme cuenta que hay que separar en algunos casos el trabajo con la amistad y me sigue costando, como me conocen, así soy. Después de tantos años de carrera, de ventas y de conciertos a veces sí siento la presión, sobretodo porque siendo la única cantante italiana que va afuera también de Italia y mujer, siento que necesito siempre ser perfecta porque la gente se espera eso de mi, especialmente en mi país", afirmó.

Pausini, quien estrenará el sencillo "Nuevo" y ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México el próximo 4 de agosto, dijo que muchas veces esa presión viene también de lo que los medios en su tierra natal escriben, ya que ella busca siempre dar lo mejor.

"Muchas veces los periodistas italianos muy cariñosamente escriben 'la primera mujer que hace esto o conquista esto' y es bellísimo pero a veces para mí me da miedo porque si no consigo ese resultado seré la primera mujer que no consigue eso y no quiero, no quiero por carácter y porque tengo la responsabilidad de representar a mi nación. No me doy por vencida y quiero seguir así, como soy en mi vida seré en mi música".