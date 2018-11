Comunidad hondureña en Canadá apoya a caravana migrante

Toronto.

La organización canadiense proinmigrantes "No One Is Illegal" (Nadie es ilegal) informó que un grupo de inmigrantes de origen centroamericano y canadienses defensores de los derechos de los migrantes realizarán dos actos en solidaridad con la caravana.

El primero será el próximo viernes en el Centro de Acción de Trabajadores, ubicado en el centro de Toronto. El segundo será el próximo sábado en la localidad de St Catharines, cerca de Niágara.

"Nos preocupa la crisis económica, social, política y humanitaria que sufren muchos migrantes centroamericanos, que ha obligado a miles de hondureños a abandonar su país de origen", indicó la organización.

Agregó que "queremos conversar con personas de todo Canadá sobre los muchos factores que obligan a las personas a migrar y, concretamente, el papel y las responsabilidades de Canadá ante esta crisis humanitaria".

"No One Is Illegal", denunció que Canadá apoyó el golpe militar en Honduras en 2009, así como a inversionistas en turismo y minería, lo que ha despojado de sus tierras a los hondureños.

"Estos eventos son una llamada para que Canadá deje de ayudar a producir refugiados con sus políticas y acciones, y finalizar el silencio frente a esta crisis humanitaria".

"Es tiempo de solidarizarse con miles de niños, madres, jóvenes, estudiantes, pueblos indígenas, miembros de LGBTQ y otros hondureños en este viaje desesperado, ya que "sus problemas" son "nuestros" problemas".

En el evento de Toronto participará la delegación de canadienses que realizó una labor de observación en México sobre el paso de la caravana, quienes hablarán de la "vulnerabilidad" que enfrentan los migrantes que se dirigen hacia una frontera "fuertemente militarizada" en Estados Unidos y hablarán sobre sus necesidades inmediatas.