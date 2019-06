Comprueba peligros de viajar a la frontera

Matamoros, Tam.- Tener una carrera profesional en Cuba no es nada productivo para algunos, es por eso que salen de su país sin importar los riesgos que esto representa con tal de buscar el "sueño americano".

Ana, licenciada en comercio, dejó su nación desde hace cuatro meses y ha pasado hambre, extorsiones, ha sido perseguida y tuvo qué esconderse para no ser secuestrada en el camino.

Hace dos meses llegó a Matamoros, sin embargo hace cuatro piso tierras mexicanas, sin embargo el camino a la frontera no ha sido nada fácil, menos para una mujer.

"Me he enfrentando a todo tipo de situaciones, me han robado en el camino, hemos pasado por intentos de secuestro y hemos visto como a otros compañeros sí se los llevan, hemos sido perseguidos, nos tuvimos que esconder, hemos tenido que dormir en la calle porque no hay donde quedarnos", narró.

Explicó que para poder sobrevivir en estos cuatro meses ha tenido que gastar alrededor de dos mil 500 dólares (50 mil pesos aproximadamente), de los cuales algunos de ellos se los robaron en el camino.

Manifestó que tuvo que salir de Cuba ya que después de terminar de estudiar, el pago por su carrera no era lo suficiente y como quiera además "la política allá no te da derecho a nada", lamentó.

"Mis padres no querían que saliera de mi país porque ellos me decían que era bien peligroso y sí, ya lo comprobé, es muy peligroso, esto hasta que no logre mi objetivo ellos estarán con el corazón en la boca", comentó.

¿Por qué elegir Estados Unidos? "Porque es el país de las oportunidades, hay libre expresión, uno puede tener sus opiniones sin tener temor a nada, lo que no tenemos en nuestro país", concluyó la entrevista.