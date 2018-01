Comprueba abuso y robo en Gas Ideal

Padre de familia ya cansado de tanto abuso de parte de las gaseras que laboran en esta ciudad, se dio a la tarea de verificar personalmente el peso de su tanque vacío y lleno y se dio cuenta de lo que ya sospechaba, pero que no había confirmado, he aquí su historia.

El pasado lunes 8 de enero, un padre de familia acudió a llenar su tanque de gas LP a la empresa Gas Ideal de Río Bravo, ubicada en la avenida Madero Poniente, en esta ciudad.

Para esto antes de acudir, hizo un vacío total a su tanque y lo pesó en una báscula, con la finalidad de verificar su peso, y la fidelidad de la báscula, que es lo que marca la Tara grabada en el tanque, de 26.5 kg, que fue el mismo peso del tanque vacío en la báscula, lo que significa que está bien calibrada.

Una vez en la empresa gasera, solicitó se llenara el tanque, a razón 10.89 pesos por litro. Ocupando para ello 54 litros por los mismos que se pagó un total de 588 pesos.

Ya en su domicilio, procedió a pesar el tanque, que según la marca en el mismo, debía pesar 56.5 kg. pero para su sorpresa y confirmando su sospecha, este pesó 49 kg., es decir, faltaron 7.5 kilos.

Si al peso de los 49 kilos le restamos la Tara de 26.5, tenemos que sólo se le pusieron 22.5 kilos que, transformados a litros, resulta que sólo se le pusieron 40.5 litros, es decir que faltaron 13.5 litros, multiplicados por el precio de 10.89 pesos, resulta que el faltante en pesos fue de 147 pesos.

Es decir que por cada litro, te dan 750 mililitros, es decir, que dejan de servir un cuarto, 250 mililitros, o sea, 2.72 pesos por litro.

Marca de pesos en el tanque.

Peso final, debe ser 56.5.

No sirve la báscula

Sin módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que se encargue de velar y defender los intereses de los consumidores en el Municipio, tanto en algunas de las gasolineras así como centros de carburación en donde no cuenta una buena parte del personal con las prestaciones de ley, les dan manos libres para que se despachen con la cuchara grande.

Tal situación impera en la Estación de Carburación Ideal que se localiza sobre uno de los costados de la avenida Francisco I. Madero, en donde desde hace tiempo está ocurriendo que al no funcionar el aparato que marca la cantidad que se despachó solamente los kilos o litros; al que no se pone a la expectativa verificando que realmente se le despacho la cantidad solicitada es donde le dan menos por más.

A tal descaro llegan las cosas que al preguntarle al despachador en turno bajo las órdenes del encargado Miguel Picaso quien no se encontraba en el lugar, expresó que el aparato no sirve por que no marca la cantidad en pesos pero que ese no es su problema, y que si la persona quería saber cuanto fue que sacara una calculadora.

Se tiene conocimiento que al igual que en una buena parte de las gasolineras por lo general en los centros de carburación perciben un salario raquítico y en ocasiones ni eso mucho menos las prestaciones de ley como Seguro Social, Infonavit, reparto de utilidades, de ahí que no les quede otra opción más que buscar la manera de que sea el consumidor quien pague las consecuencias.

Lo más recomendable ante este tipo de abusos para el consumidor es que verifiquen que se encuentre en ceros al momento del despacho del carburante, y que al final exija su recibo y la cantidad que en pesos pago.

Por Armando González