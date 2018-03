Compromiso de EPN con Duarte: Corral

El carpetazo de la Procuraduría General de la República (PGR) a la indagatoria a César Duarte por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos bancarios es un intento de impunidad, acusó el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

Señaló que hay un compromiso político del Presidente de la República Enrique Peña Nieto con el exmandatario priista y por ello le preocupan las órdenes de aprehensión para extraditarlo.

En entrevista con medios en la Ciudad de Chihuahua, el panista consideró vergonzoso el uso político que le ha dado el Gobierno federal a la Procuraduría, arriesgando la gobernabilidad del País.

“Con relación a la resolución de la PGR, del no ejercicio de la acción penal en contra del ex Gobernador, está ante nosotros con toda claridad el cinismo de un régimen que utiliza a la Procuraduría General de la República para perseguir a sus adversarios políticos, a sus opositores, y para exonerar y proteger a los miembros de su partido, a los allegados del Presidente de la República”, expresó.

“Esta resolución lo único que nos confirma es que el Presidente de la República no ha podido superar el compromiso político de protección que tiene hacia el ex Gobernador de Chihuahua César Duarte, porque (...) esa carpeta de investigación en donde se acreditan varios delitos del orden federal ha sido una carpeta robusta en elementos probatorios, ampliamente discutida a lo largo de tres años, y debe ser enfrentada mediante un recurso de amparo”.

Ayer, el activista Jaime García Chávez informó que la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal contra el ex Mandatario de Chihuahua y su ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera.

Al respecto, Corral le ofreció toda la coordinación posible y necesaria con la denuncia penal contra Duarte para que enfrenten lo que llamó una intentona de impunidad desde la Procuraduría.

“Y decirle al licenciado García Chávez que nos parece que debe resistir esta resolución e ir a la justicia federal contra esta inacción de la PGR, que desde un principio supimos que estaban bateando el expediente”, dijo el jefe del Ejecutivo estatal.

Aseguró que el encargado de esta investigación relacionado al uso indebido de funciones, lavado de dinero y peculado, lo que hizo fue ir justificándole los ingresos al ex Gobernador y no investigar las acusaciones planteadas en la denuncia de García Chávez.

Corral recalcó que se opondrá a la resolución y manifestó que está preocupado por la extradición que demanda de su antecesor, quien presuntamente se encuentra en Estados Unidos.

“Por supuesto que estamos preocupados de la manera en que estén presentando las solicitudes de extradición de César Duarte y por eso mismo pues entendemos que ni siquiera nos dan acceso al conocimiento de los expedientes de solicitud ante el Departamento de Estado”, apuntó.